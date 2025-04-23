Bayraktar TB3'ten yeni başarı: TCG Anadolu gemisine başarılı 4 sorti

Bayraktar TB3, gemi testlerini başarıyla sürdürüyor. Bayraktar TB3 SİHA, önceki testlerinde olduğu gibi dün 'Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testlerini de başarıyla tamamladı.

SİHA, test sırasında Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisine 4 sorti gerçekleştirirken, son sortisini ise gün batımında tamamladı. Milli SİHA kısa piste önceki testlerde olduğu gibi yine hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan indi. Test sırasında Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmaları da başarıyla görev yaptı.



TOPLAM UÇUŞ 1016 SAATE ULAŞTI



Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1016 saat 42 dakika havada kaldı. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol kat etti. Bayraktar TB3 tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlamıştı.



SÜPERSONİK FÜZEYLE TAM İSABET



SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen atış testlerinde, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurdu. Milli SİHA, 27 Mart'ta yapılan testte görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla 6x6 metrelik perdeli hedefi başarıyla imha ederken, hedefi havadaki Bayraktar TB2 lazerle işaretledi. Bu testlerle birlikte iki SİHA'nın koordineli görev kabiliyeti de başarıyla sergilendi.



YERLİ MOTOR İLE EN YÜKSEĞE



Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.



MİLLİ SİHA, MİLLİ KAMERA



Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.



DENİZ AŞIRI GÜÇ ÇARPANI



Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.