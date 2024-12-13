Bayraktar: Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65'ini sahip

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar , 2004 yılında dünyada henüz insansız hava araçları bilinmiyorken Türkiye 'nin ilk robotik güdüm sistemini ve ilk mini insansız hava aracını Baykar'ın geliştirdiğini dile getirdi. "2007'de TSK'nın envanterine giren ilk milli insansız hava aracı Bayraktar Mini İHA oldu." diye konuşan Bayraktar, platformun adım adım büyüdüğünü ve TBI'nın 2009'da uçtuğunu sözlerine ekledi. "PAZARIN YÜZDE 65'İNE SAHİP" Bayraktar, tüm dünyanın en meşhur SİHA'sı olan Bayraktar TB2'nin 2014'te uçtuğunu belirterek "2019'da Bayraktar AKINCI ilk uçuşunu yaptı. AKINCI şimdiden 10 ülkeye ihraç edilmiş durumda. Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye ihraç edilmiş SİHA unvanını taşıyor. Türkiye dünya İHA pazarının yüzde 65'ini sahip. Baykar tek başına bu pazarın neredeyse yüzde 60'ına sahip. Şu anda büyük platformlarda dünyanın en büyük insansız hava şirketiyiz." şeklinde konuştu. 2022'de söz verdikleri tarihten bir yıl kadar önce Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anlatan Bayraktar, "2023'te Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 dünyada kısa pistli gemilerden inip kalkabilen ilk SİHA platformu oldu. Geçtiğimiz ay ilk denemeleri yapıldı. Bayraktar TB3 seri üretime de geçmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"SON 3 YILDIR DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANSIZ HAVA ARACI ŞİRKETİ"



Bayraktar, Baykar'ın hikayesinin de küçük bir ekipten başlayıp kocaman bir aile oluncaya kadar devam eden bir girişimcilik hikayesi olduğunun altını çizerek, "Baykar son 3 yıldır dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat büyük şu anda." deid.

Baykar'ın, dünün veya bugünün değil yarının yarışlarına hazırlandığına da dikkat çeken Bayraktar, "'KIZILELMA sonrası ne olacak' diye sorular gelmeye başladı. Biz de o vizyonun devamı olarak kendi öz kaynaklarımızla Fergani adlı uzay girişimimizi kurduk." diye konuştu.

Kaynaklara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Baykar'ın bütün gelirlerinin yüzde 90'ınında fazlasının ihracattan geldiğini kaydetti.

Bayraktar, "Oradan elde edilen katma değeri yine yüksek teknolojiye yatırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.