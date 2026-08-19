Bayraktaroğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, ABD - İran gerilimi sürerken dikkati çeken telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bayraktaroğlu, ilk olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile görüştü. Bu konuşmada ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

Bayraktaroğlu sonrasında Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmeyle ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi X hesabında şu mesaj paylaşıldı:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.”