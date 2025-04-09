Bayraktar TB2’den bir ilk daha: Havacılık tarihine geçti

Milli SİHA Bayraktar TB2, Edirne’de düzenlenen otonom virilden kurtarma manevrasını başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı.

Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü.

Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış olan bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor.

VİRİL NEDİR?



Viril, hava aracının ani bir dengesizlik sonucu kendi etrafında hızla dönerek ciddi irtifa kaybına uğradığı, aerodinamik açıdan son derece tehlikeli bir durumdur. Bayraktar TB2 SİHA, bu duruma kasıtlı olarak sokulmuş ve gelişmiş otonom kontrol algoritmaları sayesinde virilden başarıyla çıkarak tekrar dengeli uçuşa geçti. Bayraktar TB2’nin otonom virilden kurtarma manevrası gerçekleştirilebilmesi, ileri seviye uçuş kontrol teknolojilerinin, ileri manevra otonomisinin ve yazılım yeteneklerinin bir göstergesi.