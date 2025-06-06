Bayram boyunca sağlık hizmetleri devam edecek
Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde bin 544 hastanede 638 bin 603 personelin görev yapacak ve hizmet kesintisiz devam edecek.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı boyunca sağlık hizmetlerinin kesintisiz süreceğini vurguladı.
Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Bin 544 hastanemizde 638 bin 603 personelimiz, bin 541 sağlık tesisimizin acil servislerinde 192 bin 244 personelimiz, 172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 4 bin 882 personelimiz, bin 194 Evde Sağlık Ekibi ve 4 bin 524 personelimizle 4 buçuk günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız."
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