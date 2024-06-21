Bayram dönüşü TEM’de feci kaza: Defalarca takla attı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi.



Kurban Bayramı tatili için memleketlerinden dönen Cem Yiğit yönetimindeki otomobil, Batı gişeleri mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.



Bariyerleri yerinden söken otomobil, yeşil alanda defalarca takla attı. Meydana gelen kazada adeta kağıt gibi ezilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR



Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, hastaneye kaldırıldı.



Meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

