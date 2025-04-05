Bayram dönüşü trafik denetimleri artırıldı

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dönüşleri için karayollarında denetimler arttırıldı.

Bayram dönüşü trafik denetimleri artırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge ekipleri tarafından gün boyunca yüzlerce araç kontrol ediliyor, yolcu ve yük taşıyan araçlar mercek altına alındı.

Denetimlerde yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik uygulamalar ön plana çıktı. Bu kapsamda yetki belgesi, psikoteknik değerlendirme raporu ve takograf denetimleri gerçekleştiriliyor.
Öte yandan, tüm araç sürücülerine yönelik emniyet kemeri denetimleri de sürdürülüyor.

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