Bayram günü feci kaza: Aynı aileden iki ölü

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Antalya'dan acı kaza haberi geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Akseki-Manavgat Karayolu Taşkesiği mevkisinde, karşı yönden gelen KONTUR firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mesut ve Leyla Özlemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Otomobilde yaralanan aynı aileden dört kişi ise hastaneye kaldırıldı.

