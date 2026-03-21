Bayram günü mahalle kavgası: 3 ölü, 22 yaralı
21.03.2026 03:41
Keskincik Mahallesi'ni adeta savaş alanına çeviren olayarın ardından 6 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da bayramın ilk günü iki aile arasında çocuklar nedeniyle çıkan kavga, adeta meydan savaşına dönüştü. Olayda 1'i kadın 3 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde komşu aileler arasındaki tartışmada kan aktı.
Olay dün Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında çocuklar yüzünden çıkan tartışma büyüdü. Olay ailelerin yakınlarının da katılımıyla silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Jandarmanın müdahalesiyle taraflar ayrıldı, yaralanan 25 kişi hastanelere kaldırıldı. 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti. 22 kişinin tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, 6 kişi gözaltına alındı.