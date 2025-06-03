Bayram için memleketlerine gidiyorlardı: Bir aile yok oldu

Karayazı ilçesinde dün gece saatlerinde kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde Balıkesir'in Edremit ilçesinden Van'a giderken Barış Bakır’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki dereye uçtu.



Sabah bölgeye hayvan otlatmak için giden köylüler, derede ters duran araç ve içinde bir kişi olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.



Jandarma araç içindeki Barış Bakır ile çevrede yaptığı aramada yaklaşık iki kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır ile çocukları Selahattin Bakır'ı buldu.



Bakır ailesinin Balıkesir'in Edremit ilçesinden bayram tatili için memleketleri Van'a gittiği öğrenildi.