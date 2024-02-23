Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2024 emekli bayram ikramiyesi için tarih araştırmaları başladı. Yüz binlerce emekli her yıl 2 kez bayram ikramiyesi alıyor. 2 bin liradan toplamda 4 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, zamlı bayram ikramiyelerini bu yıl alacakları tarihi merak ediyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.



Dolayısıyla emekliler, Ramazan Bayramı haftası öndesi 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün ilk ikramiyeleri almış olacak.



Diğer ikramiye ödemesinin ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenmesi bekleniyor.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?



Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zam açıklandı.



Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.