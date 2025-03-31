Bayram kabusa döndü: 21 aylık bebekten acı haber

Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti.



Bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.