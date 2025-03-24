Bayram namazı kaçta? 2025 bayram namazı saatleri il il: Bayram namazı nasıl, kaç rekat kılınır?

Bayram namazı, Kurban ve Ramazan bayramlarının ilk günü kılınır ve iki rekattan oluşur. Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnet kabul edilen bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı ile beraber il il namaz vakitleri de öne çıkıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri...



BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı namazı vakitleri paylaşıldı. İşte, bayram namazı saatleri:



İstanbul bayram namazı saati: 07:22

Ankara bayram namazı saati: 07:07

İzmir bayram namazı saati: 07:30

Adana bayram namazı saati: 06:57

Bursa bayram namazı saati: 07:22

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?



Ramazan Bayramı için kılınacak bayram namazına niyet edilirken; “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” denilir ve imama uyulur.

1. Rekat



* İmam sesli olarak, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.



* Sübhaneke okunur.



* Daha sonra imamla birlikte ilave tekbirlere geçilir.



* İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.



* İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.



* İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.



* İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.



* İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.



* Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.



* İkinci rekate kalkılır.



2. Rekat



* İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.



* Cemaat ise sessiz olarak imamı dinler.



* Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.



* Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.



* 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



* Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.



* Rükû ve secdedeb sonra oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.



* Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allahüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.



* Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.