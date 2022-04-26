Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazının kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Peki, bayramın birinci günü cemaat ile beraber kılınan bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 01:50 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 09:14

Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

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namazı saati ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bu yılki bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul bayram namazı saati: 06:34

Ankara bayram namazı saati: 06:20

İzmir bayram namazı saati: 06:45

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

Bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir.

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