Ramazan Bayram namazı saatleri belli oldu.
"Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.02, Adıyaman: 05.48, Afyon: 06.17, Ağrı: 05.24, Aksaray: 06.04, Amasya: 05.50, Ankara: 06.04, Antalya: 06.21, Ardahan: 05.22, Artvin: 05.25, Aydın: 06.30, Balıkesir: 06.25, Bartın: 06.02, Batman: 05.36, Bayburt: 05.34, Bilecik: 06.15, Bingöl: 05.36, Bitlis: 05.31, Bolu: 06.07, Burdur: 06.20, Bursa: 06.19, Çanakkale: 06.30, Çankırı: 05.59, Çorum: 05.54, Denizli: 06.25, Diyarbakır: 05.40, Düzce: 06.09, Edirne: 06.25, Elazığ: 05.42, Erzincan: 05.38, Erzurum: 05.31, Eskişehir: 06.14, Gaziantep: 05.53, Giresun: 05.40, Gümüşhane: 05.36, Hakkari: 05.27, Hatay: 06.00, Iğdır: 05.20, Isparta: 06.19, İstanbul: 06.17, İzmir: 06.31, Kahramanmaraş: 05.54, Karabük: 06.02, Karaman: 06.10, Kars: 05.22, Kastamonu: 05.57, Kayseri: 05.57, Kırıkkale: 06.02, Kırklareli: 06.22, Kırşehir: 06.01, Kilis: 05.55, Kocaeli: 06.14, Konya: 06.11, Kütahya: 06.17, Malatya: 05.46, Manisa: 06.29, Mardin: 05.39, Mersin: 06.05, Muğla: 06.29, Muş: 05.33, Nevşehir: 06.00, Niğde: 06.02, Ordu: 05.41, Osmaniye: 05.58, Rize: 05.31, Sakarya: 06.12, Samsun: 05.47, Siirt: 05.33, Sinop: 05.49, Sivas: 05.48, Şanlıurfa: 05.47, Şırnak: 05.32, Tekirdağ: 06.23, Tokat: 05.48, Trabzon: 05.34, Tunceli: 05.40, Uşak: 06.21, Van: 05.26, Yalova: 06.17, Yozgat: 05.57, Zonguldak: 06.05."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.13, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.41, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.39, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.51'de eda edilecek.
Bayram namazı saat kaçta? (İl il bayram namazı saatleri)
Anadolu AjansıTürkiye
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri. Bayram namazı Ankara'da 06.04, İstanbul'da 06.17, İzmir'de 06.31, Çanakkale'de 06.30, Iğdır'da 05.20'de kılınacak.
Ramazan Bayram namazı saatleri belli oldu.