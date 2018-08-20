Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.39
Adıyaman: 06.27
Afyon: 06.57
Ağrı: 06.06
Aksaray: 06.43
Amasya: 06.33
Ankara: 06.46
Antalya: 06.58
Ardahan: 06.05
Artvin: 06.09
Aydın: 07.08
Balıkesir: 07.06
Bartın: 06.45
Batman: 06.15
Bayburt: 06.16
Bilecik: 06.57
Bingöl: 06.17
Bitlis: 06.11
Bolu: 06.50
Burdur: 06.59
Bursa: 07.01
Çanakkale: 07.12
Çankırı: 06.42
Çorum: 06.37
Denizli: 07.03
Diyarbakır: 06.19
Düzce: 06.52
Edirne: 07.09
Elazığ: 06.22
Erzincan: 06.20
Erzurum: 06.12
Eskişehir: 06.56
Gaziantep: 06.31
Giresun: 06.23
Gümüşhane: 06.19
Hakkari: 06.05
Hatay: 06.37
Iğdır: 06.01
Isparta: 06.58
İstanbul: 07.00
İzmir: 07.11
Kahramanmaraş: 06.32
Karabük: 06.46
Karaman: 06.48
Kars: 06.04
Kastamonu: 06.41
Kayseri: 06.37
Kırıkkale: 06.44
Kırklareli: 07.07
Kırşehir: 06.42
Kilis: 06.32
Kocaeli: 06.57
Konya: 06.50
Kütahya: 06.58
Malatya: 06.26
Manisa: 07.09
Mardin: 06.17
Mersin: 06.42
Muğla: 07.07
Muş: 06.13
Nevşehir: 06.40
Niğde: 06.41
Ordu: 06.25
Osmaniye: 06.36
Rize: 06.14
Sakarya: 06.55
Samsun: 06.31
Siirt: 06.12
Sinop: 06.35
Sivas: 06.30
Şanlıurfa: 06.25
Şırnak: 06.10
Tekirdağ: 07.06
Tokat: 06.31
Trabzon: 06.18
Tunceli: 06.20
Uşak: 07.01
Van: 06.05
Yalova: 07.00
Yozgat: 06.38
Zonguldak: 06.49
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Bayram namazı saat kaçta? (İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri)
Anadolu AjansıTürkiye
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak.
Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu.