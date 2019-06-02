Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.
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Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? (İl il bayram namazı saatleri)
Anadolu AjansıTürkiye
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak. İşte il il bayram namazı saatleri...
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak.