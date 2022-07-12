Bayram namazından dönerken taksinin çarptığı genç kurtarılamadı

Muğla'da 9 Temmuz'da saat 07.15 sıralarında Gürece-Turgutreis kara yolunda, bayram namazı çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Arda Karakurt'a, Ali K.'nin kullandığı taksi çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karakurt ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakurt, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.



YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Tedaviye alınan Karakurt, doktorların müdahalesine rağmen, bu sabah yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpması sonucu ağır yaralan Karakurt'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Jandarma tarafından kazanın ardından gözaltına alına taksi şoförü Ali K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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