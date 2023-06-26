Bayram öncesi Eminönü'nde tatil sakinliği

Vatandaşlar birçok markanın ürünlerinin yer aldığı dükkanlardan, farklı fiyatlardaki seçenekleri görme imkanı buldu.



Eminönü'nde vatandaşların en çok ziyaret ettiği alışveriş noktalarının başında gelen Mısır Çarşısı'nda bu bayram öncesinde yoğunluk gözlenmedi.



Baharatların yanı sıra birbirinden güzel tatlı, kahve, lokum gibi yiyeceklerin satışa sunulduğu çarşıda, bazı ziyaretçiler hediyelik ürün aldı.



Giysi ve manifaturacı dükkanlarının yer aldığı Mahmutpaşa'da da eski bayramların aksine yoğunluk yaşanmadı. Çocuklarıyla birlikte bu semte gelen bazı aileler, bayramlık kıyafet alışverişi yaptı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin