Bayram öncesi gıda denetimleri sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini artırdı.



Ekipler, ülke genelinde başlatılan denetimler kapsamında bayramda vatandaşlar tarafından tüketiminin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleri ile satış noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.



İstanbul'da söz konusu ürünlerin üretim yerleri ve satış noktalarında yapılan kontroller kapsamında, ekipler tarafından ürünlerden numuneler alınırken hijyen kurallarına aykırılık olup olmadığı incelendi.



Ayrıca ürünlerin muhafaza koşulları, etiket bilgileri (işletme kayıt numarası, üretici adı ve adresi ile içerik bilgileri ve benzeri), son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi gibi gıda güvenilirliğine yönelik gereklilikler sorgulandı.