Bayram öncesi katliam gibi kaza: 6 ölü
Ramazan Bayramı'na iki gün kala Ankara'dan acı haber geldi. Haymana'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde sabah saatlerinde hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi.
İki araçta toplam 9 kişinin olduğu öğrenildi.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaşamını yitiren 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Trafik Kazası
- Ankara Haymana