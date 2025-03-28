Bayram öncesi katliam gibi kaza: 7 ölü

Ramazan Bayramı'na iki gün kala Ankara'dan acı haber geldi. Haymana'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Bayram öncesi katliam gibi kaza: 7 ölü

Ankara'nın Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde sabah saatlerinde Astsubay Muhammet Emin Özdemir idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Abdullah Özgen kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bayram öncesi katliam gibi kaza: 7 ölü - 1 İki araçta toplam 9 kişinin olduğu öğrenildi.

Kazada Muhammet Emin Özdemir, yanında bulunan 9 aylık Duru Özdemir ve Ayşe Özdemir ile Abdullah Özgen, yanında bulunan Görkem Yıldırım (6) ve Arif Yıldırım hayatını kaybetti.

Ölenlerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı.

Bayram öncesi katliam gibi kaza: 7 ölü - 2 Edirne'de görev yapan Astsubay Muhammet Emin Özdemir'in kullandığı otomobilin hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Özdemir de bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...