Bayram öncesi katliam gibi kaza: 7 ölü
Ramazan Bayramı'na iki gün kala Ankara'dan acı haber geldi. Haymana'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Ankara'nın Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde sabah saatlerinde Astsubay Muhammet Emin Özdemir idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Abdullah Özgen kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada Muhammet Emin Özdemir, yanında bulunan 9 aylık Duru Özdemir ve Ayşe Özdemir ile Abdullah Özgen, yanında bulunan Görkem Yıldırım (6) ve Arif Yıldırım hayatını kaybetti.
Ölenlerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı.
Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Özdemir de bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.
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