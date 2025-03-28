Bayram öncesi katliam gibi kaza: 7 ölü

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Muhammet Emin Özdemir, yanında bulunan 9 aylık Duru Özdemir ve Ayşe Özdemir ile Abdullah Özgen, yanında bulunan Görkem Yıldırım (6) ve Arif Yıldırım hayatını kaybetti.



Ölenlerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı.