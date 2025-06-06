Bayram sabahı otobüs kazası: 1 ölü, 26 yaralı

Konya'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Kaza, sabah erken saatlerde Konya-Adana Karayolu Ereğli ilçesi Bulgurluk mevkisinda meydana geldi.

Adana’dan Konya istikametine seyir halinde olan B.İ. idaresindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.