Bayram sabahı yanlışlıkla 20 bin lirasını çöpe attı

İstanbul Küçükçekmece'de bir adam, eşinin eski giysilerin içine sakladığı 20 bin TL'yi yanlışlıkla belediyeye ait giyim kutusunun yanına attı. Yoldan geçen bir kadın yaklaşık 5 dakika sonra paranın içinde olduğu poşetleri alıp uzaklaştı.

Bayram sabahı yanlışlıkla 20 bin lirasını çöpe attı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde yaşayan Sami Gezer isimli adam, eşinin ayırarak 3 poşete doldurduğu eski giysileri, dün bayram namazından sonra Küçükçekmece Belediyesi'ne ait giysi kutunun yanına attı.

Yaklaşık yarım saat sonra kızı Gezer'i arayarak evdeki 20 bin TL’nin yerinde olmadığını fark etti.

Kız, daha sonra babasını arayarak durumu anlattı. Gezer, giyim kutusunun olduğu yere baktı ancak poşetlerin yerinde olmadığını fark etti. Sefaköy Polis Merkezi'ne giderek durumu anlattı, durumu belediye ekiplerine de bildirdi.

POLİS KADINI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ve belediye ekiplerinin çevrede yaptığı güvenlik kamerası çalışması yaptı. Yapılan çalışmada kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın gelip, giyim kutusunun yanındaki 3 poşeti alıp uzaklaştığı görüldü.

Bunun üzerine 20 bin TL'sini yanlışlıkla çöpe atan Gezer, poşetleri götüren kadından şikayetçi olurken polis ekipleri ise kadını bulmak için çalışma başlattı.

Yanlışlıkla atılan paranın eşine ait olduğunu anlatan Sami Gezer, “Arabanın bagajında poşetlerin içinde kullanılmamış giysiler vardı. Onun içinde de bir miktar vardı, bizim de haberimiz yoktu. Sabah buraya bırakmışız. 1 saat sonra fark ettik giysilerin olmadığını. Gelip buraya baktık yoktu. Kameralara baktık. Görüntülerde bir kadının elbiseyi alıp yukarı doğru devam ettiğini gördük. 20 bin lirası vardı kadına ulaşmaya çalıştık ulaşamadık. Bulan her kim ise geri getirip teslim etmesini rica ediyoruz." dedi.

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