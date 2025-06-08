Bayram sonrası gündem yoğun: AK Parti kampa girecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINACAK



AK Parti'nin Kızılcahamam kampında Terörsüz Türkiye sürecinin de kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.



İl başkanları sahadan gelen verileri parti yönetimiyle paylaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinin halktaki yansıması değerlendirilecek.



Sürecin seçmene daha fazla anlatılması için atılabilecek adımların konuşulması da hedefler arasında...



Milletvekilleri ile yapılacak toplantılarda ise hukuki düzenlemelere değinilmesi yeni Anayasa konusunda atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.



ANAYASA KOMİSYONU MESAİSİNİ SÜRDÜRECEK



AK Parti içinde kurulan Anayasa Komisyonu ise bayram sonrası yapılacak ikinci toplantıyla mesaisini sürdürecek. Komisyonun toplantılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.



ERDOĞAN'IN DİPLOMASI TRAFİĞİ



Cumhurbaşkanı, dış politika temaslarını arttıracak.



Erdoğan, 24-25 Haziran'da Hollanda'da gerçekleştirilecek Nato Liderler Zirvesi'ne katılacak.



Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump başta olmak üzere toplantı marjında pek çok liderle ikili görüşme yapması beklentisi var.