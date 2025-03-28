Bayram tatili 9 gün oldu, doluluk yüzde 90’a yükseldi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra Kalesi’nin yer aldığı, Batı Karadeniz’deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar yüzde 90’a ulaştı. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra, geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 150 bin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 300 bin tatilciyi ağırlamıştı.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız ise 9 günlük bayram tatili açıklandıktan sonra Amasra’ya yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.



Konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını söyleyen Ayyıldız, sorunsuz bir bayram tatili için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.