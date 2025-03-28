Bayram tatili 9 gün oldu, doluluk yüzde 90’a yükseldi
Bayram tatili bu akşam başlıyor. 9 sürecek tatilde Bartın’ın Amasra ilçesi en çok ilgil gören ilçelerden biri oldu. İlçedeki konaklama tesislerinde doluluk yüzde 90’a ulaştı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra Kalesi’nin yer aldığı, Batı Karadeniz’deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar yüzde 90’a ulaştı.
Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra, geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 150 bin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 300 bin tatilciyi ağırlamıştı.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız ise 9 günlük bayram tatili açıklandıktan sonra Amasra’ya yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.
Konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını söyleyen Ayyıldız, sorunsuz bir bayram tatili için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.
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