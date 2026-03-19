Bayram tatili başlıyor. O ilçeye bir günde 25 bin araç girdi

Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Torba Kontrol Noktası'nda yapılan denetimlere Kaymakam Ali Sırmalı'nın yanı sıra Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek de katıldı.

Narkotik arama köpeğinin de yer aldığı denetimlerde bilgilendirici broşür dağıtıldı. Bodrum'a giriş yapan sürücülere ve yolculara iyi bayramlar dileklerinde bulunan Kaymakam Sırmalı, sürücülere trafik kurallarına uyma tavsiyesinde bulundu.

Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, “Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz 24 saat esaslı olarak çalışmalarına devam edecekler ve ilçemizde yaklaşık 664 personel ve 157 ekibimiz bu bayram süresi boyunca görev alacaklar.” dedi.

Bodrum'da 294 adet otelin şu an itibariyle açık ve hazır olduğunu ifade eden Sırmalı, "İşletmelerimiz bayrama hazırlıklı. Zaten bildiğiniz gibi okulların ara tatiline girdik. Zaten misafirlerimizin bir kısmı gelmişti, bir kısmı da bu arife ile birlikte Bodrum ilçemize gelişler devam etmekte. Hızlı bir araç sirkülasyonu var. Son bir gün içerisinde 25 bin araç Bodrum ilçemize girdi. Biz yaklaşık bu tatilde yaklaşık Bodrum ilçemizde 100 bine yakın misafir bekliyoruz. Otellerimiz hazır, 294 tane otelimiz şu an itibariyle açık durumdalar ve otellerimizde yaklaşık yarıya yakın doluluk kapasitesi var. Bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz." şeklinde konuştu.