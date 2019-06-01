Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında alınan trafik tedbirlerini denetledi.

Uzunkaya, trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Kayadüzü mevkisinde görevli trafik ekiplerini ziyaret etti.

Beraberindeki Amasya Valisi Osman Varol ile Merzifon Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince sürdürülen denetimleri inceleyen Celal Uzunkaya, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.



Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Uzunkaya, araçtakileri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, ayrıca araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi ve oyuncak hediye etti.



Durdurulan bir otobüse binen Genel Müdür Uzunkaya, vatandaşların bayramını tebrik ederek, herkesten emniyet kemerlerini takmalarını istedi.



Uzunkaya, dana sonra yaptığı açıklamada, bayram tatilinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da trafik tedbirlerini ülke genelinde aldıklarını, 9 günlük tatilin bir gün öncesinde başlayan tedbirlerin bayram tatilinin bitiminden bir gün sonraya kadar süreceğini söyledi.



"Bu süreçte gerek emniyet trafik birimlerimiz, gerek jandarma trafik birimlerimiz 24 saat güzergahlarda olacak." ifadelerini kullanan Celal Uzunkaya, şunları kaydetti:



"Bayram tatili boyunca 185 bin trafik personeli Türkiye genelinde sahada görev yapmış olacak. Ayrıca 1520 yolcu otobüsünde bayram öncesi ve sonrası 1560 personelle denetim yaptıracağız. Amacımız bayramların bayram tadında kutlanacağı, bayram sevincine acının, gözyaşının karışmayacağı güzelliklerde geçmesidir. Denetimlerde özel araç ve toplu taşıma araçlarındaki sürücülerimizi uyarıyoruz. Özelikle araçlarda bulunan çocuklarımıza bir takım görevler yüklüyoruz. 2 milyon civarında çanta ve çocuk karnesi hazırlandı. Karnelerle çocukların anne ve babalarına hatalı araç kullanmaları durumunda düşük not vermelerini ve bunun üzerinden de otokontrol sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. Uyarıcı, eğitici broşürler dağıtıyoruz. Asıl amacımız 82 milyon vatandaşımızın özellikle bayramda yoğun hareketliliğe, sirkülasyona bağlı olarak ölümcül kazaların, ağır yaralanmaların olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan da can güvenlikleri için kurallara uymasını rica ediyoruz."



Mayıs ayının son gününden itibaren 10 Haziran tarihine kadar tedbirlerin devam edeceğini ifade eden Uzunkaya, şunları söyledi:



"Bu süreç içinde gerek emniyet trafik birimlerimiz gerek jandarma trafik birimlerimiz, 24 saat güzergahlarda olacak. Özellikle trafiğin yoğun olduğu ve daha önceki veriler çerçevesinde kazaların yoğun olduğu güzergahları seçtik. Yine ekiplerimizin ağırlıklı görevlendirme günleri, tatilin ilk günleri yani dünden başlayarak 1, 2, 3 Haziran ve dönüş itibarıyla haziran ayının 8, 9 ve 10'u."



Uzunkaya, trafik tedbirleri çerçevesinde, Türkiye genelinde bayram tatili boyunca her gün ortalama 7 bin 800 polis trafik ekibi ve 1400 jandarma trafik ekibi olmak üzere 9 bin 200 trafik ekibinin sahada olacağını vurguladı.



POLİSLER OTOBÜSLERİ YOLCU GİBİ DENETLEYECEK



Bu denetimler dışında 36 polis başmüfettişinin de yoğun bir şekilde trafik hareketliliği olan ve kaza verileri yüksek güzergahlarda görev alacağına dikkati çeken Uzunkaya, şöyle devam etti:



"Ayrıca 1520 yolcu otobüsünde bayram öncesi ve sonrası 1560 personelle denetim yaptıracağız. Bu otobüslerdeki arkadaşlarımızı hiçbir firma bilmeyecek, yolcu olarak otobüslere binecekler, güzergah boyunca seyahatlerinde onlara eşlik edecekler. Gözlemci gibi takip edecekler. Tespit ettikleri olumsuzlukları, hataları ceza uygulamak ve uyarmak suretiyle sürücülerle paylaşmış olacaklar."



HELİKOPTERLE DENETİM



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da dün İstanbul-Gerede güzergahında denetim yaptığını hatırlatan Uzunkaya, "Yoğun olan güzergahlarda helikopterlerle havadan denetimler yapılacak. 6 ayrı ilimizde bayram boyunca toplam 100 saati aşkın süreyle helikopterle denetim yapacağız." diye konuştu.



"AĞIRLIKLI 6 İLDE YAPILACAK"



Uzunkaya, denetimlerin ağırlıklı olarak Ankara, İstanbul, Adana İzmir, Antalya, Diyarbakır'da yapılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Helikopterlere ilaveten tatil boyunca 71 ilimizde drone ile havadan trafik denetimleri yapılacak. Aşağıdaki ekiplere yönlendirme yapılacak. Bunun yanında araçların tespitleri yapılacak ve bunlara cezai yaptırımlar uygulanacak.



Tüm bu planlamaların tek amacı var: Diyoruz ki hiç olmazsa bu bayram, diğer bayramlardan farklı, gerçekten bayram tadında bayram olsun. Kazaların olmadığı, ölümlerin, yaralanmaların olmadığı, umutlara, sevinçlere acının, gözyaşının karışmadığı bir bayram geçirelim istiyoruz."



Uzunkaya, 2019 yılının ilk 5 ayında son derece olumlu veriler çıktığını ifade etti. Geçtiğimiz sene, bir önceki yıla göre Türkiye'de ölümlü kazalarda yüzde 10'un üzerinde bir azalma sağlandığına işaret eden Uzunkaya, "Bir önceki sene 7 bin 500 civarında vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 2018 yılında 750 civarında daha az vatandaşımız ölmüş. Bugün 2019'un ilk 5 ayına ait rakamlara baktığımızda, 31 Mayıs itibarıyla bir önceki yılın ilk 5 ayı ile mukayese ettiğimizde, yüzde 28-30 bandında hem ölümlü kazalarda hem de ölü sayılarında azalma var. 2018 yılının ilk 5 ayına göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 475 azaldı. Bu son derece önemli bir rakam. Eğer bu ortalamayı devam ettirebilirsek inşallah yıl sonu itibariyle geçen sene 6 bin 800 civarında olan ölü sayısını, bu yıl 6 binin altına hatta 5 binlere çekmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

