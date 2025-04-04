Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

Ramazan Bayramı nedeniyle dokuz günlük bayram tatilinin sonuna yaklaşılırken tatilcilerin İstanbul'a dönüşü hızlandı.



İstanbul Havalimanı'nda özellikle iç hatlar gelen yolcu katında yoğunluk gözleniyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler ise yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler aldı.



İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanı ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

Havalimanında görevli polis ekipleri yurt dışından dönen yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu.



OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK



İstanbul'a dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler Osmangazi Köprüsü'nü kullanıyor. Bu nedenle otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, Hersek Gişeleri'nin birçoğunun dönüşe ayrılması sayesinde sorunsuz şekilde geçiş yaptı.



Osmangazi Köprüsü'nün her iki bölümünde Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor. Jandarma sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.



Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yolları üzerinde bulunan uygulama noktalarında kontroller sürüyor.

