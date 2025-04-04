Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

Bayram tatilinden dönenler nedeniyle otoyolları, köprü ve havalımanlarında yoğunluk yaşanıyor. Karayollarında akıcı bir trafik yaşanırken Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluştu. İstanbul Havalimanı'nda ise ek önlemler alındı.

Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

nedeniyle dokuz günlük bayram tatilinin sonuna yaklaşılırken tatilcilerin İstanbul'a dönüşü hızlandı.

'nda özellikle iç hatlar gelen yolcu katında yoğunluk gözleniyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler ise yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler aldı.

İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanı ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

Havalimanında görevli polis ekipleri yurt dışından dönen yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu.

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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK

İstanbul'a dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler Osmangazi Köprüsü'nü kullanıyor. Bu nedenle otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, Hersek Gişeleri'nin birçoğunun dönüşe ayrılması sayesinde sorunsuz şekilde geçiş yaptı.

Osmangazi Köprüsü'nün her iki bölümünde Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor. Jandarma sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yolları üzerinde bulunan uygulama noktalarında kontroller sürüyor.

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TEKİRDAĞ'DA YOĞUNLUK

İstanbul'a kuzeyden ulaşmak isteyenler ise Tekirdağ'da yoğunluk oluşturdu. Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

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