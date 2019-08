Kurban Bayramı tatilinde son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 140 kişi yaralandı.



Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldi.



Son 24 saatteki kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı.



Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 40'a, yaralı sayısı 349'a yükseldi.



YURTTA SON 24 SAATTEKİ KAZALAR



Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Sivas'ın Gültepe Mahallesi ve Koyulhisar ilçelerindeki iki ayrı trafik kazasında ise 4 kişi yaralandı.



Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bariyerlere çarpan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.



Aydın'ın Söke ilçesinde Turan İbar yönetimindeki 35 SH 388 plakalı otomobil, Kuşadası Golf Tesisleri'ne personel taşıyan Muhsin Sordabak yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Savrulan araçlar kavşaktaki direğe çarptı. Kazada, biri bebek 15 kişi yaralandı.



Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Sivriler beldesi mevkisinde Tunahan A'nın kullandığı 67 EU 228 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



Adıyaman'da Hilal Tak (28) idaresindeki 23 LD 412 plakalı otomobilin, Kömür Beldesi yol ayrımında kenardaki ağaca çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kahta ilçesinde de bir otomobilin devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.



Karabük'te Çerkeş istikametine giden Ahmet Demir (51) idaresindeki 25 AAL 586 plakalı otomobil, İsmetpaşa mevkisinde, aynı yöne giden araçlardan önce Sönmez Bilgin (36) yönetimindeki 63 PP 670 plakalı otomobile, ardından da Telat Can'ın kullandığı 55 UA 533 plakalı otomobile çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı.



Tokat'ın Niksar ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



İstanbul'da Ataşehir-TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 2 kişi yaralandı.



Manisa Yunusemre ilçesi Bağyolu Mahallesi'nde seyreden Kenan Can (35) yönetimindeki 45 UD 707 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sezai Boz'un kullandığı 45 C 7830 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Boz, kaza yerinde yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.



Erzurum-Ağrı kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 25 EL 465 plakalı otomobil, Büyüktüy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan iki kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.



Muş-Bingöl kara yolunda Medeni Acar idaresindeki 34 TP 8411 plakalı otomobil, Karabey köyü Buğlan mevkisinde yola çıkan ineğe çarparak, devrildi. Kazada sürücü Acar ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Bu sırada karşı yönden gelen Fuat Sulak yönetimindeki 34 VY 8741 hafif ticari araç da devrilen otomobile çarptı. Sulak'ın yanı sıra bir kişi daha yaralandı.



Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonetin Çoruh Nehri'ne devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Sürücü Halit Kılıç'ın yanı sıra araçtaki Ali Kılıç, Birgül Kılıç ve Mihriban Kılıç, Şavşat Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görenlerin yardımıyla yaralı halde sudan çıkarıldı. Halit Kılıç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki hendeğe düşmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.



Kahramanmaraş'ta Enver D'nin kullandığı 27 BSZ 47 plakalı motosiklet, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çukuroba Caddesi'nde önce elektrik trafosuna ardından hafif ticari araca ve Çukuroba Camisi'nin duvarına çarptı. Sürücü Enver D. olay yerinde hayatını kaybetti.



Bursa'da Ali Aydın (38) yönetimindeki plakasız motosiklet, İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca köyünde Doğan Heral idaresindeki 16 JZP 49 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, kask takmayan motosiklet sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan İsa Gül de yaralandı. Kazanın ardından korkup otostop çekerek Yalova'ya gittiği öğrenilen kamyon sürücüsü Aydın, jandarma ekipleri tarafından burada gözaltına alındı.



Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Hasan Gürbüz yönetimindeki 19 TK 330 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolu Pelitköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Gürbüz ve eşi Hatice ile kızı Ayşegül Gürbüz yaralandı.



Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı.



Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.



Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Coşkun Kurt (28) yönetimindeki 34 FPJ 22 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sazak köyü yakınlarında devrildi. Kazada araçta bulunan Serkan Kışlalı (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada tarafları ayırmaya çalışan trafik polisi Emrah Şener, aldığı darbeler sonucu yaralandı.



Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Sedat K'nin (30) kullandığı 14 AAF 453 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ense köyü ile Ayvatlar arasındaki mevkide yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Karaman'da Feyyaz Üye (31) yönetimindeki 35 GA 2463 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 35. kilometresinde emniyet şeridinde bekleyen Fatma Tuğba Atıl'ın kullandığı 01 ZL 004 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra hamile bir kişi ile 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.



Sungur G. idaresindeki 61 LC 100 plakalı cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Büyük Melen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Cipin ters dönerek durabildiği kazada, sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.