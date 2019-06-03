En çok trafik kazasi tatilin ikinci gününde meydana geldi. Ölümlerde en büyük sebep, emniyet kemeri kullanılmaması oldu.



9 günlük Ramazan Bayramı tatili 31 Mayıs Cuma günü başladı. Yaklaşik bir buçuk milyon araç yollardaydı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.



İlk gün 10 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi yaralandı. İkinci günde de yurdun farklı bölgelerinden kaza haberleri geldi. 12 kişi öldü,, 76 kişi yaralandı.



Ölümlerin yüzde 52'sine aşırı hız sebep olurken, sürücülerin yüzde 80'inde emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi.



İçişleri Bakanlığı, yılın ilk beş ayında yaşanan kazaların istatistiklerini de açıkladı. Meydana gelen 673 kazada 792 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son bir yılda bir milyon 229 bin trafik kazası meydana geldi. 6 bin 675 kişi hayatını kaybetti, 307 bin kişi de yaralandı.



Son 10 yılda yaşanan 12 milyon trafik kazasının ise yüzde 90 sürücü kaynaklı olduğu belirlendi.

