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Bayram tatilinde 760 bin 449 sağlık personeli görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını bildirdi.

Bayram tatilinde 760 bin 449 sağlık personeli görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatili boyunca hastanelerin acil birimlerinin diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Bayram tatili boyunca genelinde 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek. Sağlık çalışanlarımızın tüm acil hizmetler için görev başında olacağı, gerekli tıbbi imkanların kullanılabileceği bilgisini şimdiden paylaşıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."

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