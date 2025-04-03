Bayram tatilinde acı bilanço: 47 ölü, 5 bin 743 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 5 gününde trafik kazalarında 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 743 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Bayram tatilinde acı bilanço: 47 ölü, 5 bin 743 yaralı

İçişleri Bakanı , bayram tatilinin kaza bilançosunu paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, bayram tatilinin 5'inci gününde 583 meydana geldiğini duyurdu.

Dün 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Yerlikaya, 959 vatandaşın da yaralandığını dile getirdi.

47 KİŞİ CAN VERDİ

Tatilin ilk 5 gününde ise 47 vatandaş hayatını kaybetti, 5 bin 743 kişi ise yaralandı.

Yerlikaya, tatil boyunca denetimlerin sürdüğünü belirtip, "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin." dedi.

Bayram tatilinde 34 can kaybı

Bayram tatilinde 34 can kaybı

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