Bayram tatilinde hastaneler açık olacak mı? Sağlık ocakları çalışacak mı?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bu yıl bayramda 9 gün tatil yapılacak. Resmî tatil olarak değerlendirilen bu günlerde sağlık kurumları için araştırmalar başladı. Bakanlıkça, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesine yönelik hazırlanan genelge, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. İşte bayramda sağlık hizmetleri hakkında bilgiler...



BAYRAMDA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?



Hastaneler, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü, öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra resmi tatil başlayacak.



Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.



Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ



Sağlık Bakanlığından "Ramazan Bayramı" genelgesi yayımlandı.



Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil hasta ve yaralılara süratle ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, hastaların tıbbi durumlarına uygun acil servislere nakli, tıbbi müdahale ve tedavinin etkin bir şekilde sağlanmasının bir zorunluluk olduğu vurgulanan genelgede, tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlık ve üstün gayretle görev yapmalarının önemine dikkati çekildi.



Ramazan Bayramı tatili süresince de olası hastalık ve acil durumlarda 112 Acil ambulansları ve hastanelerin acil servislerine başvurularda yoğun iş yükü ile karşılaşılabileceğine işaret edilen genelgede, bayram tatili ve bu vesileyle verilen idari izinlerde Bakanlık, üniversiteler ve özel sektöre ait acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü tüm sağlık tesislerinin bu konuda gerekli tedbirleri önceden alması istendi.



Buna göre, acil sağlık hizmetleri hasta sevk ve nakil işlemlerinin, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esas olacak.



Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi'ndeki veriler, ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenecek, acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılacak.



BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?



Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı olacak.



Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.