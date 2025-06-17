Bayram tatilinde Hilal'e dehşeti yaşattı: Motosiklet kaskıyla saldırdı, kafa attı

Tartışma sırasında Y.B., genç kadına motosiklet kaskıyla saldırdı. Daha sonra Hilal Ç.'ye yumruk atan Y.B, "Seni öldürürüm." diyerek yüzüne de kafa attı.

İstanbul'dan Yalova 'nın Çınarcık ilçesine 8 Haziran'da bayram tatili için giden nişanlı çift Hilal Ç. ve Y.B. arasında plajda dönüş planıyla ilgili tartışma çıktı.

İLK TARTIŞMA GÜNDÜZ SAATLERİNDE YAŞANMIŞ

Olay günü nişanlısıyla ilk tartışmalarının otelde yaşandığını anlatan Hilal Ç., "Konser alanına geçecektik. Ben üzerimi değiştirip çıktıktan sonra makyaj yaptım diye ufak tartışma yaşandı. Nişanlım, 'İğrenç olmuşsun' tarzında sözler kullandı. Ben de 'Ben iğrençsem o zaman sen de iğrençsin' dedim. Ardından yemek yemeğe geçtik." dedi.

"HER ŞEY İYİYDİ"

Akşam saatlerine doğru olayın yaşandığı yere geçtiklerini anlatan Hilal Ç., "Her şey iyiydi. Bir problem yoktu. Biz kız arkadaşımla beraber markete gidip kendimize bir şeyler aldık. Biz kız arkadaşımla alkol aldık kendimize. Mekanda sıranın bize gelmesini bekliyorduk. O sırada İstanbul'dan arkadaşlarımla da görüntülü konuştuk. Aramızda sorun, problem teşkil eden hiçbir şey de yoktu." ifadelerini kullandı.

Birlikte tatile gittikleri arkadaşlarının, nişanlısıyla dönüş planı yaptığını anlatan Hilal Ç., "Gece orada kalacaktık çünkü arabalı vapurla gitmiştik. Vapur yoktu. Kalacak yerde sıkıntılıydı biraz bayram günü olduğu için. Yer kalmayabilirdi. O yüzden kesin bir şey konuşmamıştık. Gitme kararı verdik." dedi.