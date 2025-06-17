Bayram tatilinde Hilal'e dehşeti yaşattı: Motosiklet kaskıyla saldırdı, kafa attı
İstanbul'da yaşayan Hilal Ç. ve nişanlısı Y.B., tatile gittikleri Yalova'da dönüş planıyla ilgili tartıştı. Tartışma sırasında Y.B. genç kadına motosiklet kaskıyla saldırdı.
İstanbul'dan Yalova'nın Çınarcık ilçesine 8 Haziran'da bayram tatili için giden nişanlı çift Hilal Ç. ve Y.B. arasında plajda dönüş planıyla ilgili tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Y.B., genç kadına motosiklet kaskıyla saldırdı.
Daha sonra Hilal Ç.'ye yumruk atan Y.B, "Seni öldürürüm." diyerek yüzüne de kafa attı.
Hilal Ç. kanlar içinde yere yığılarak bayıldı.
Y.B. ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Hilal Ç., ambulansla hastaneye götürüldü.
Tedavisinin ardından ifade veren Hilal Ç., Y.B.'den şikayetçi oldu.
İLK TARTIŞMA GÜNDÜZ SAATLERİNDE YAŞANMIŞ
Olay günü nişanlısıyla ilk tartışmalarının otelde yaşandığını anlatan Hilal Ç., "Konser alanına geçecektik. Ben üzerimi değiştirip çıktıktan sonra makyaj yaptım diye ufak tartışma yaşandı. Nişanlım, 'İğrenç olmuşsun' tarzında sözler kullandı. Ben de 'Ben iğrençsem o zaman sen de iğrençsin' dedim. Ardından yemek yemeğe geçtik." dedi.
"HER ŞEY İYİYDİ"
Akşam saatlerine doğru olayın yaşandığı yere geçtiklerini anlatan Hilal Ç., "Her şey iyiydi. Bir problem yoktu. Biz kız arkadaşımla beraber markete gidip kendimize bir şeyler aldık. Biz kız arkadaşımla alkol aldık kendimize. Mekanda sıranın bize gelmesini bekliyorduk. O sırada İstanbul'dan arkadaşlarımla da görüntülü konuştuk. Aramızda sorun, problem teşkil eden hiçbir şey de yoktu." ifadelerini kullandı.
Birlikte tatile gittikleri arkadaşlarının, nişanlısıyla dönüş planı yaptığını anlatan Hilal Ç., "Gece orada kalacaktık çünkü arabalı vapurla gitmiştik. Vapur yoktu. Kalacak yerde sıkıntılıydı biraz bayram günü olduğu için. Yer kalmayabilirdi. O yüzden kesin bir şey konuşmamıştık. Gitme kararı verdik." dedi.
"KASKIYLA BEL BOŞLUĞUMA VURDU"
Hilal Ç., şöyle devam etti:
"Biz de döndük dedik ki, 'Siz neden plan değişikliği yaptınız, kendi kendinize neden karar değiştirdiniz? Biz de varız' Bizim üzerimiz müsait değildi. Üzerimizdeki kıyafetlerde ince ve kısaydı. Gece motor yolculuğu yapabilecek derecede değildik.
Biz 'Neden kendi kendinize karar verdiniz? Üzerlerimiz ince, eşyalarımız ağır, kendimiz dönemeyiz. Gece burada kalalım, sabah dediğimiz gibi yola çıkarız' dediğimizde nişanlım olan şahıs agresifleşti, sinirlendi. 'Ben gidiyorum. Gelmek isteyen gelir, gelmek istemeyen gelmez, gelmiyorsan hayatımda yoksun' deyip argo sözler kullandı. Ve giderken kaskıyla bel boşluğuma doğru vurdu."
"'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ"
'Sen benimle bu şekilde konuşamazsın. Kimsin de benimle bu şekilde konuşuyorsun? Ben senin nişanlınım. Benimle böyle konuşmaya hakkın yok' dedim. Ve buna da çok sinirlendi. Yanaklarımdan sıkarak 'Seni öldürürüm' dedi. Ben de ‘Kim kimi öldürüyor, sen kimsin beni öldüreceksin’ dedim. Daha sonrasında zaten kafa atıldı burnuma. Ondan sonrası bende yok.
Şikayetçi oldum. Asla geri dönmeyeceğim. Uzaklaştırma kararını bekliyorum. Zaten avukatım ceza alması için, tutuklu veya tutuksuz her türlü yargılanması için şu an işlemlere başladı."
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