Bayram tatilinde milli parklara ziyaretçi akını

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 48 milli park, 265 tabiat parkı, 110 tabiat anıtı, 31 tabiatı koruma alanı, 105 sulak alan ve 85 yaban hayatı geliştirme sahası bulunuyor.

Kurban Bayramı’nı da içine alan 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde vatandaşlar, korunan alanlara ve milli parklara yoğun ilgi gösterdi. Bu süre zarfında söz konusu alanlara 4 milyon 601 bin 672 kişi ziyarette bulundu. Antalya’daki Beydağları Sahil Milli Parkı 488 bin 343 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken burayı 471 bin 231 ziyaretçi ile Muğla’daki Marmaris Milli Parkı takip etti.

Kocaeli'ndeki Ormanya Tabiat Parkı 362 bin 864, Balıkesir'deki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı 357 bin 944, Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nı 221 bin 520, Konya'daki Beyşehir Gölü Milli Parkı'nı 198 bin 790, Trabzon'daki Uzungöl Tabiat Parkı'nı 192 bin 703, Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı'nı 148 bin 900, Rize'deki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı 109 bin 700, Gaziantep'teki Dülükbaba Tabiat Parkı'nı 96 bin 575 kişi ziyaret etti. Geçen yılki Kurban Bayramı’nda ise korunan alanlar 4 milyon 90 bin ziyaretçi ağırlamıştı.



ORMAN PARKLARI DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki bin 857 adet orman parkı da Kurban Bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinde en fazla ziyaretçiyi 95 bin kişi ile Antalya Şehir Ormanı Konaklamasız Orman Parkı çekti.

Burayı 45 bin ziyaretçi ile Ankara Altınköy Konaklamasız Orman Parkı ve 38 bin ziyaretçi ile İstanbul Kanlıca Hekimbaşı Şehir Ormanı Konaklamasız Orman Parkı takip etti.