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Bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana yollarda yaşanan yoğunluk trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Son kaza, dün gece Kastamonu'da meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatilindeki kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a ulaştı; 317 kişi de yaralandı.