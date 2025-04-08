Bayram tatilindeki kazalarda 74 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilindeki trafik verilerini açıkladı.

Buna göre, bayram tatilindeki kazalarda 74 kişi can verdi, 10 bin 199 kişi de yaralandı.

Bakan Yerlikaya, bu bayram tatilinde her gün 8 kişinin yollarda yaşamını yitirdiğini belirterek "6 bin 268 kazanın yüzde 41'i hız ihlalinden kaynaklandı." dedi.

593 BİN 654 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM

Bayram boyunca yapılan denetimlerde 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı, 48 bin 21 araç trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ehliyetine de el konulduğu bildirildi.

Yerlikaya, bakanlık olarak trafik kural ihlallerinin caydırıcılığını artırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladıklarını da söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"468 ortalama hız tespit sistemi ile 19 bin 326 kilometrelik yolu denetledik. 720 personelimiz sivil yolcu gibi otobüslere binerek sürücüleri denetlediler.

7 BİN 720 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU



Bin 271 radar aracı ile hız kontrollerimizi artırdık. 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık. 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı, 48 bin 21 araç eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

"74 CANIMIZIN 44'ÜNÜ AŞIRI HIZDAN KAYBETTİK"

Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azaldı. Bu kazalarda 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 10 bin 199 kişi yaralandı. Bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Neydi bu kazaların nedenleri? En başta aşırı hız geliyor. 6 bin 268 kazanın yüzde 41'i hız ihlalinden kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü aşırı hızdan kaybettik. Diğer sebepler arasında geçiş önceliği ihlali arkadan çarpma şerit ihlali ve kırmızı ışıkta geçmek gibi temel trafik kurallarına uymamak var.

"32 MADDELİK KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI HAZIRLADIK"



Bakanlık olarak trafik kural ihlallerinin caydırıcılığını artırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağını hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacağız."