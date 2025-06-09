Bayram tatilinden dönen sürücüler, Bolu ve Düzce'de akıcı yoğunluk oluşturuyor

Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.



Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkisi, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.



D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.



Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.



Otoyolun Kaynaşlı gişeleri, Asar, Üçköprü, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor, Yongalık mevkisinde ise yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.