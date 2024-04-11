Bayram tatilinin 5 günlük acı bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 38 kişi hayatını kayberken, 5 bin 26 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinin 5 günlük acı bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin bayram tatilinde denetimlerini sürdürdüğünü söyleyen İçişleri Bakanı , ilk 5 günde meydana gelen kazalarla ilgili de bilgi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı." açıklamasında bulundu.

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