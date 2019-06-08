Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 73 kişi yaşamını yitirdi, 754 kişi yaralandı.



Bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.



Yurt genelinde, son 24 saatteki trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.



Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 73 kişi yaşamını yitirdi, 754 kişi yaralandı.



Son 24 saatte meydana gelen kazalardan bazıları ise şöyle:



İSTANBUL'DA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ, 10 YARALI



İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.



TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunun 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri de morga götürüldü.



Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

MAKAS KAZASI



Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.



Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün kimliğini belirledi. Emniyet güçleri firari sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



KAHRAMANMARAŞ'TA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ KAZA: 3 ÖLÜ, 4 YARALI



Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Ergün Yılmankaya (29) idaresindeki 01 DCY 85 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.



Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet Ali (72) ve Ayşe Fatma Yılmankaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Murat (44), Songül (35), Fadime (35) ve Selahattin Yılmankaya (42) ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hayatını kaybedenlerin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüşü sırasında meydana geldiği öğrenildi.



KONYA'DA OTOMOBİL İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Mehmet Çoban yönetimindeki 68 DN 314 plakalı otomobil ile Tepekent Mahallesi seferini yapan Kazım Salkım idaresindeki 42 DEG 57 plakalı belediye otobüsü, Beyşehir Caddesi'nde çarpıştı.



Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.



Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Çoban, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI: 15 YARALI



Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.



Ramazan Zengin idaresindeki 25 FN 250 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Yunus Tanrıverdi yönetimindeki 23 DR 100 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile aralarında çocukların da bulunduğu araçlardaki 13 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Tanrıverdi'nin kullandığı araçta bulunanların, yakınlarının nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.



SİNOP'TA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ KAZA: 7 YARALI



Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.



Tayfun Yıldız'ın (24) kullandığı 41 N 3491 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyünde yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandı.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Yağmur Gümüş (21), Emine Nur Kökçü (4), Nural Kökçü (3), Sibel Yıldız (19), Hira Yıldız (3) ve Nehir Yıldız (1) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan Nural Kökçü, Emine Nur Kökçü, Sibel Yıldız ve Yağmur Gümüş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Araçta bulunanların, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Yeşilyurt köyünden döndükleri kaydedildi.



ERZURUM'DA TRAFİK KAZASI: 9 YARALI



Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.



Köprüköy ilçesi Güzelhisar mevkisinde Y.K. idaresindeki 25 LN 634 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen B.T. yönetimindeki 41 LE 333 plakalı araç çarpıştı.



Kazada, sürücüler Y.K. ve B.T. ile araçta bulunan M.Ç, A.D, S.O, Ş.Ç, T.T, D.D, M.D yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Durumları ağır olan Y.K. ile Ş.Ç. buradaki müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.



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