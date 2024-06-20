Bayram tatilinin acı bilançosu: 5 günde 36 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 5. gününde 696 trafik kazası meydana geldiğini ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tatilin ilk 5 gününde ise toplam 36 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 550 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinin acı bilançosu: 5 günde 36 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 550 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bayram tatilinin 5. günü yani dün 24 saatlik sürede, 696 meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, bin 205 kişi yaralandı.

Ekiplerce denetlenen 425 bin 63 araçtan 23 bin 219'una hız ve radar işlemi, 35 bin 990'una ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında ise 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında bulundu.

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