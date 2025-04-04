Bayram tatilinin acı bilançosu: 57 can kaybı, 6 bin 533 yaralı

Tatilin ilk altı gününde meydana gelen kazalarda 57 kişi yaşamını yitirirken, 6 bin 533 kişi de yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili sürüyor. Bayram tatilinin altıncı gününde 542 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 790 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili boyunca 599 bin 476 aracın denetlendiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, 22 bin 892 araca hız ve radar işlemi yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, "Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.