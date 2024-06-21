Bayram tatilinin acı bilançosu: 6 günde 49 can kaybı

Bayram tatilinin ilk 6 günündeki trafik kazalarında 49 kişi hayatını kaybetti.

Bayram tatilinin acı bilançosu: 6 günde 49 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bayram tatilinin 6. günü 6668 meydana geldi. Bu kazalarda 13 kişi hayatını kaybederken, bin 133 kişi yaralandı.

Ekiplerce denetlenen 414 bin 776 araçtan 22 bin 592'sinin hız ve radar işlemi, 39 bin 56'sının ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında ise 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi yaralandı.

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