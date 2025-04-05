Bayram tatilinin acı bilançosu: 62 can kaybı, 7 bin 388 yaralı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Buna göre, tatilin başlangıcı olan 30 Mart Cumartesi gününden itibaren trafik kazalarında, 7 bin 388 kişi yaralandı.



Yerlikaya,, Bayram tatilinden dönüşün başladığını belirtti. Yedinci günde de yurt genelinde trafik denetimlerine devam edildi. 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise diğer işlemler yapıldı.