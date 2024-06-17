Bayram tatilinin acı bilançosu: İlk 2 günde 16 kişi öldü, 2 bin 716 kişi yaralandı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde yaşanan trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 716 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin acı bilançosu: İlk 2 günde 16 kişi öldü, 2 bin 716 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin 2. günününde gerçekleştirilen denetimler ve kazalara ilişkin bilgi verdi. 

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 2. günü 16 Haziran 2024 Pazar gübü 24 saatlik sürede, 726 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken, bin 295 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 

Ayrıca 2. gün, 289 bin 700 araç denetlenirken, 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17  bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı.

2 GÜNÜN ACI BİLANÇOSU

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybederken 2 bin 716 kişi ise yaralandı. 

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda yola çıkanlara, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım." diye seslendi. 

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