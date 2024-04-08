Bayram tatilinin iki günlük bilançosu: 12 ölü, 1966 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin bayram tatilinde denetimlerini sürdürdüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, ilk iki günde meydana gelen kazalarla ilgili de bilgi paylaştı.

Bayram tatilinin 2. günü olan 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede 72 trafik kazası meydana gelirken, 408 bin 796 araç denetlendi.

Denetimler sonucunda 19 bin 488 araca hız ve radar işlemi, 33 bin 145 araca ise diğer işlemler uygulandı.

Kazalardaki can kayıpları ve yaralanmalara da değinen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinin ilk 2 gününde ( Cumartesi ve Pazar) maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 1966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

