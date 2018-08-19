9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde Çorum, Malatya, Konya, Giresun, Kütahya, Hatay, Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Mersin, Samsun, Erzincan, Sinop, Elazığ, Yozgat, Kırıkkale, Düzce, Kahramanmaraş, Mardin ve Manisa'da meydana gelen kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.
ÖLÜMLÜ KAZALARDAN BAZILARI
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Konya'da TIR ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya'da TIR'ın otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
BAYRAM TATİLİNİN İLK GÜNÜNDE 19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirmiş, 91 kişi yaralanmıştı.
Bugünkü kazalarla bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen kazalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi.
Bayram tatilinin ikinci gününde trafik kazaları 24 can aldı
Anadolu AjansıTürkiye
Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı. Tatilin ilk 2 günündeki kazalarda ölenlerin sayısı 43'e, yaralananların sayısı ise 205'e yükseldi.
9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde Çorum, Malatya, Konya, Giresun, Kütahya, Hatay, Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Mersin, Samsun, Erzincan, Sinop, Elazığ, Yozgat, Kırıkkale, Düzce, Kahramanmaraş, Mardin ve Manisa'da meydana gelen kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.