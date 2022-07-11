Bayram tatilinin ilk 3 gününde 25 can kaybı

Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 25 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - ntv.com.tr 11.07.2022 - 13:44 | Son Güncelleme : 11.07.2022 - 13:59

Bayram tatilinin ilk 3 gününde 25 can kaybı

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Bayram tatilinde 3 gün geride kaldı. Meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; arife ve bayramın birinci gününde 8, bayramın ikinci günü 9 olmak üzere toplamda 25 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Twitter hesabından bilgileri paylaşan Soylu, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.

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