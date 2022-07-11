Bayram tatilinin ilk 3 gününde 25 can kaybı

Bayram tatilinde 3 gün geride kaldı. Meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; arife ve bayramın birinci gününde 8, bayramın ikinci günü 9 olmak üzere toplamda 25 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Twitter hesabından bilgileri paylaşan Soylu, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.