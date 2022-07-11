Bayram tatilinin ilk 3 gününde 25 can kaybı

Haberler - ntv.com.tr 11.07.2022 - 13:44 | Son Güncelleme : 11.07.2022 - 13:59
Bayram tatilinde 3 gün geride kaldı. Meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı.
Açıklamaya göre; arife ve bayramın birinci gününde 8, bayramın ikinci günü 9 olmak üzere toplamda 25 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
Twitter hesabından bilgileri paylaşan Soylu, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.
🚨🚦🚘— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 11, 2022
LÜTFEN
TRAFİK KURALLARINA UYALIM
7-18 Temmuz tarihleri arasında
bayram trafiği için TEYAKKUZDAYIZ
8 Temmuz Arefe Günü 8
9 Temmuz Bayramın 1. Günü 8
10 Temmuz Bayramın 2. Günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var
Emniyet Kemerini İhmal Etmeyelim
Bayramınız Kemerli Olsun pic.twitter.com/YjirzSnwWB