Bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 22 kişi yaşamını yitirirken, 161 kişi yaralandı.



Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı.



Bayram tatili nedeniyle cuma günü mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde çok sayıda kaza meydana geldi.



Cuma günü saat 18.00’den tatilin ikinci günü olan bugün saat 17.00’ye kadar meydana gelen 46 kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Tatilin ikinci günü saat 18.00'den sonra meydana gelen 8 kazada ise 6 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

Böylece tatilin ilk iki günlük bölümünde yurt genelinde 54 trafik kazasında 22 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 161 kişi yaralandı.

